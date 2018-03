Beppe Grillo in tribunale contro Angelo Ferrillo

È arrivato in taxi al Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa, dove era atteso per testimoniare al processo per diffamazione nei confronti dell’ex attivista del Movimento Angelo Ferrillo. Beppe Grillo non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa al termine della sua deposizione, ma ha risposto alle domande dell’avvocato Di Scisciolo, difensore di Ferrillo. Si è soffermato sulle dinamiche economiche: “Non c'è mai stato nessun rapporto economico tra il movimento e la Casaleggio associati. Il movimento non è nato per scopo di lucro ma per migliorare il Paese. E chi lo criticava era contro il cambiamento. Mettetevelo in testa. Noi vogliamo cambiare il Paese.

Il blog beppegrillo.it è stato sempre gestito dalla Casaleggio Associati per motivi economici e commerciali”. Per poi entrare anche nel merito della nascita del Movimento: “Il blog nacque prima del Movimento e i pezzi che pubblicavamo lì scrivevamo io e Gianroberto Casaleggio. Il Movimento 5 Stelle è nato dall'idea di due persone di successo, che stavano benissimo e non avevano particolarità necessità, come me e Casaleggio, ma solo per dare una mano al Paese. Ci abbiamo rimesso, ma siamo felici di averci rimesso se oggi siamo il primo movimento del Paese. E non consento a nessuno di rovinare una cosa bella”.

Al termine, all’esterno del Tribunale, un momento di caos. Ferrillo avrebbe cercato di impedire l’uscita di Grillo bloccando il percorso del suo taxi ed esponendo cartelli attraverso i quali ha chiesto conto dei fondi per la pubblicità. Ferrillo è stato poi allontanato dalle forze dell’ordine e Grillo ha lasciato Aversa