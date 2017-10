Benzina di contrabbando, in manette 14 persone

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito sequestri patrimoniali per oltre 17 milioni di euro nei confronti di un’organizzazione criminale operante in Italia e all'estero nel settore del contrabbando di prodotti petroliferi. Il sodalizio delinquenziale ha escogitato sistemi per immettere sul mercato ingenti partite di carburante a prezzi concorrenziali. Il danno all'erario stimato dalla Guardia di Finanza supera i 20 milioni di euro.

Il Nucleo di Polizia Tributaria, al termine delle indagini, ha tratto in arresto in flagranza di reato 14 soggetti. Sono stati sequestrati circa un milione di litri di prodotto petrolifero di contrabbando nonché impianti di distribuzione di carburante dislocati in diverse regioni italiane (alcuni dei quali con le colonnine di rifornimento manomesse).