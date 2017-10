Benzina di contrabbando, è boom di sequestri

Ancora un sequestro di carburanti di contrabbando nel napoletano. I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sottoposto a sequestro due autocisterne contenenti 11mila litri di gasolio di proprietà di una ditta con sede a Sant'Anastasia e operante nel settore dei trasporti. I finanzieri hanno notato l'anomala presenza di due autocisterne nei pressi di un'area a Volla e hanno scoperto che il carico trasportato, gasolio per uso autotrazione e gasolio denaturato per uso agricolo, non era scortato dalla relativa documentazione obbligatoria, utile ad individuare l'effettiva provenienza. Sono state sequestrate le due autocisterne, il gasolio di contrabbando e due pompe idrauliche utilizzate per il travaso del prodotto. Il responsabile è stato denunciato.