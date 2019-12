Beni confiscati restituiti ai cittadini: ce n'è anche uno del Rione Villa

Continua l'operazione di riutilizzo sociale dei beni di proprietà comunale ad opera dell'assessorato ai Beni Confiscati del Comune di Napoli. "Tra i beni che vogliamo affidare - spiega l'assessore ai beni confiscati Luigi Felaco - c'è anche quello di piazza Capri, rione Villa di San Giovanni a teduccio a Napoli. In quella piazza quest'anno la camorra ha ucciso un uomo sotto gli occhi del nipote di soli quattro anni. Questa è il nostro modo di rispondere: dove c'erano i clan, restituire spazi e servizi alla cittadinanza, diritti e non favori elargiti dai boss".

Un avviso che segue le linee guida di affidamento condivise con stakeholder e la nascente rete dei beni confiscati attraverso le riunioni fatte a Palazzo San Giacomo e proprio presso la chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes di piazza Capri. A 13 passi da dove hanno sparato e ucciso. Oltre quello di piazza Capri, a bando anche i beni di largo Donnaregina, via Marchese Giuseppe Palmieri, salita Cinesi, via del Gran Sasso. "I beni sono assegnati, a titolo gratuito, per un periodo di anni sette per i beni con metratura complessiva fino a metri quadri centocinquanta; di anni dieci per i beni con metratura complessiva superiore a metri quadri centocinquanta - chiarisce Felaco - I soggetti individuati per l'affidamento sono anche anche i Consorzi, le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e/o Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) già costituite o che dovranno essere costituite entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione".

L'assessore conclude promettendo: "Seguiranno altri avvisi con nuovi beni. Il nostro obiettivo è confiscarli ai pochi che attanagliano la città e restituirli ai più: alla cittadinanza. Si scrive beni confiscati, si legge beni di tutti". Le domande dovranno pervenire a mano e/o a mezzo Raccomandata A/R entro e non oltre le ore 11:00:00 del giorno giovedì 16/01/2020 al seguente indirizzo: Protocollo Generale del Comune di Napoli - sito in Palazzo San Giacomo, piazza Municipio.