Benevento-Napoli, la Questura del capoluogo sannita: "Una domenica di festa"

La Questura di Benevento ha attuato una capillare attività di intelligence e di monitoraggio delle strutture più a rischio e di tutti i luoghi comunque interessati dalla partita. Intensificata la vigilanza lungo le arterie principali di collegamento con il comune

capoluogo: Statale Telesina, Statale 7 Via Appia ed Autostrada A16 Napoli - Canosa (casello Castel del Lago). Qui le Forze dell’Ordine hanno effettuato un primo controllo sui tifosi procedendo anche al loro indirizzamento verso lo stadio “Ciro Vigorito”. Presidiati anche i cavalcavia interessati dal passaggio dei tifosi ospiti che hanno raggiunto, in prevalenza con mezzi privati, lo stadio. In campo anche la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria che ha attenzionato gli arrivi nella stazione centrale.



Calcolate all’interno dello stadio “Ciro Vigorito” circa 14mila persone che hanno sportivamente assistito al match. Oltre 350 le Forze dell’Ordine che hanno garantito lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza. Insieme al personale in servizio presso la Questura di Benevento sono stati impiegati contingenti dei Carabinieri del Comando provinciale, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco. A questi vanno aggiunti gli uomini del reparto mobile Napoli insieme al battaglione Carabinieri di Napoli. Presenti anche numerosi volontari della Protezione civile e personale sanitario. Una task force ha coordinato il complesso dispositivo messo in campo che, anche in questa occasione, nonostante il profilo di rischio assegnato,si è mostrato efficace. Una domenica all'insegna della festa e dello sport così come ci si era auspicato.