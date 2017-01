BenBo, all'aeroporto di Capodichino il primo capsule hotel d'Italia

1 / 6

È arrivato il grande giorno. BenBo, il primo capsule hotel d'Italia, è stato inaugurato all'interno dell'aeroporto di Capodichino. Quarantadue stanze di quattro metri e mezzo ognuna, per dormire una notte con 25 euro oppure riposare per un paio d'ore prima di prendere un volo.

L'albergo è un "bed and boarding" che offre ai clienti una capsula singola che somiglia a una casetta colorata, con una smart tv, un letto, un ripiano su cui è possibile lavorare al computer o leggere, un impianto di aria condizionata e una docking station per ricaricare telefoni, pc o tablet. Tra l'altro, due delle stanze sono progettate per accogliere disabili. In comune sedici bagni singoli, ognuno con una doccia indipendente e che vengono puliti dopo ogni utilizzo.

L'albergo si trova nella palazzina Pegaso, data in concessione dallo Stato alla Gesac che gestisce lo scalo partenopeo.

