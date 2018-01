Befana killer: sequestrati 260mila giocattoli pericolosi

Ben 260mila pezzi, tra giocattoli e dolciumi sequestrati nella notte della Befana. La Guardia di Finanza di Napoli ha intercettato prodotti che avrebbero arrecato danno ai bambini in attesa dei regali dell'Epifania. Non solo giochi, ma anche dolci e altri articoli ritenuti non a norma a causa della mancanzadel marchio di conformità “CE”.

Nell'intervento più consistente, il pronto intervento delle fiamme gialle ha sequestrato quasi 200 mila giocattoli: automobili radiocomandate, bambole, personaggi walt disney, lavagnette, telefonini e strumenti musicali. Tra gli articoli, anche quelli già dichiarati fuorilegge dal Ministero della salute per la presenza di pericolose materie plastiche ed elementi chimici.

Nella stessa notte, stangata anche per le bancarelle improvvisate di dolciumi e giocattoli. Tra provincia e centro città, sequestrati oltre 60.000 prodotti. Nei controlli eseguiti, i finanzieri hanno riscontrato che il 70 per cento dell'attività di commercio è stata eseguita senza l'emissione di scontrini. In tutto sono dieci le persone segnalate o denunciate.