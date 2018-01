Befana solidale al Pausilipon con i volontari del Siap e Sofia

Sarà un’Epifania all’insegna del divertimento e della solidarietà quella che vivranno i piccoli degenti del Reparto Oncologico dell’Ospedale “Pausilipon” di Napoli. Sabato, infatti, a partire dalle ore 10,30, una Befana d’eccezione distribuirà doni ai baby pazienti. L’iniziativa è frutto della sinergia in essere tra i vertici dell’Associazione Onlus Sofia (Sostegno Operativo Famiglie Italiane Assistite ) e quelli del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia). I volontari delle due organizzazioni, insieme agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, regaleranno un momento di gioia ai bambini, distribuendo giocattoli della rinomata Ditta Clementoni e leccornie varie.

La manifestazione sarà allietata dalla presenza di alcuni clown dottori che intratterranno i bambini con palloncini e giochi di prestigio. La presidente dell’Associazione Sofia, Sofia Bianco, spiega che “la cerimonia si ripromette di offrire un momento di svago e spensieratezza ai bambini che rappresentano il nostro patrimonio più prezioso della nostra società. Specie a quelli che si trovano in un Reparto delicato come quello Oncologico bisogna offrire sempre nuovi stimoli per aiutarli a combattere, insieme al personale sanitario ed alle rispettive famiglie, le patologie di cui sono affetti”.