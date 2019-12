Controlli nei B&b del centro: denunciati due proprietari

Martedì i poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato hanno eseguito un controllo amministrativo presso un Bed and Breakfast di piazza Mercato dove hanno identificato quattro ospiti non registrati presso quella struttura ricettiva ma segnalati quali ospiti di un altro B&B di corso Umberto I. Gli agenti hanno denunciato i gestori di entrambe le strutture per omessa comunicazione degli ospiti e per falsa dichiarazione di alloggiati.

Inoltre, durante il servizio di controllo del territorio nella zona della Maddalena, gli agenti hanno sequestrato oltre cento tra capi d'abbigliamento e scarpe denunciando un uomo per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.