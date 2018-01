"Bastardi della Differenziata": Asia invia gli ispettori in strada

"In questi ultimi giorni stiamo riscontrando, su ampie zone della città, l’intensificarsi di comportamenti scorretti di Raccolta Differenziata. Nelle campane bianche adibite alla raccolta della carta riscontriamo, quotidianamente, la presenza di altre frazioni che impediscono per diniego il conferimento agli impianti di smaltimento. Ciò comporta danni ingenti, economici e d’immagine, all’intera Città di Napoli e quindi a coloro che con fatica giorno dopo giorno attuano con grande SENSO CIVICO e AMBIENTALE una corretta raccolta differenziata. A Nostro avviso, assumendoci la piena responsabilità di ciò che scriviamo, definire incivili i cittadini che praticano maleducatamente tali conferimenti è davvero riduttivo. ASIA Napoli ha intenzione di arginare tale atteggiamento, colpendo con sanzioni e dove è consentito denunciando alle autorità competenti quei cittadini. Sono state messe in campo due task force con obiettivi ben precisi, ISPETTORI che giorno e notte provvederanno a contrastare gli atteggiamenti scorretti e COMUNICATORI per la diffusione della buona pratica sulla Raccolta Differenziata". E' il messaggio pubblicato da Asia sulla propria pagina Facebook.