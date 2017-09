Bassolino lancia l'allarme su piazza Garibaldi

Un duro post di denuncia è stato scritto da Antonio Bassolino su Facebook. Argomento, piazza Garibaldi e la sua situazione che l'ex governatore della Campania e sindaco di Napoli ha definito «fuori controllo». Bassolino ha affidato al social network il suo secondo sfogo in pochi giorni non risparmiando critiche all'attuale amministrazione comunale. «È davvero fuori controllo, come già scritto in precedenti post, tutta la grande area della Stazione Centrale, di piazza Garibaldi, delle strade adiacenti.

Di giorno è piena di abusivi: parcheggiatori, autisti, ambulanti. Di sera poi è terra di nessuno. Eppure siamo nel cuore della città» così scrive l'ex ministro che si riferisce non solo alla piazza principale ma anche a tutte le strade adiacenti. «È dovere di tutte le istituzioni competenti intervenire su diversi fronti: ordine pubblico e sicurezza, welfare, decoro urbano, mobilità e viabilità. Ma eè il degrado civile che bisogna soprattutto contrastare e ridurre, se vogliamo salvare questa zona fondamentale prima che sia troppo tardi: facciamo presto».