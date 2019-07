Barricato in casa, i vicini: "Minacciati con la bombola del gas"

Circa 22 ore di assedio. E' una guerra di nervi tra le forze dell'ordine e il giovane di 24 anni barricato in casa in via Brancati, a Monterusciello, dalle 23 di ieri sera, insieme alla madre, che minaccia di far esplodere il palazzo con una bombola del gas. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno sfollato lo stabile in pericolo ed è stato predisposto il pernotto in albergo per 25 persone.

Gli sfollati sono allo stremo delle forze. I testimoni raccontano che cosa è accaduto a cavallo della mezzanotte: "Voleva gettare la bombola sul mio balcone, gli ho chiesto se si ricordava di me e allora l'ha gettata di lato" spiega una residente. Sono gli abitanti di via Brancati raccontare che il ragazzo soffrirebbe di un disagio psichico, acuito dalla morte del padre, avvenuta una decina di anni fa.

Al momento, sono solo racconti, appunto, visto che non esiste ancora una versione ufficiale dei carabinieri. Dopo le 19, 20 ore dopo l'azione del giovane, è giunto sul posto anche il comandante provinciale dei militari, Ubaldo Del Monaco. Si valuta se irrompere nell'abitazione, mentre per larghi tratti della giornata un mediatore ha provato a far ragionare in 24enne, parlandogli dal balcone del piano superiore. Lui, il ragazzo, non ne ha voluto sapere, si è affaciato spesso, a volte con la madre, ha chiesto sigarette, ha mangiato.

"Ci siamo ritrovati la bombola del gas davanti casa - racconta il dirimpettaio - ho provato a parlargli ma non c'è stato modo di farlo ragionare. E' un ragazzo con problemi, ma è sempre stato bravo, non avremmo mai immaginato che potesse arrivare a questo".