Monterusciello, le richieste del 25enne barricato: casa sul lungomare e lavoro

Prosegue l'azione del 25enne che a Monterusciello (Pozzuoli) si è barricato in casa e minaccia di far esplodere una bombola del gas. Il giovane - descritto con problemi psichici da alcuni conoscenti - ha costretto le forze dell'ordine a sgomberare la palazzina, dove c'erano circa 25 persone che stanotte dormiranno in albergo. Inutili i tentativi di riportare il 25enne alla ragione: un carabiniere è rimasto ferito mentre cercava di avvicinarsi.

Intanto sarebbero note le richieste, riportate dall'Ansa Campania: il giovane vorrebbe un lavoro stabile e un'abitazione in via Napoli, sul lungomare puteolano.