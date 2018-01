Arrestato 30enne a Barra, nascondeva una pistola da guerra

Un’azione sinergica, quella della Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di un 30enne del quartiere Barra. Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale Napoli-Nord di Afragola, insieme agli agenti del Commissariato di Polizia S. Giovanni Barra, grazie anche al fiuto di Pocho, della Sezione Cinofili dell’U.P.G., sono riusciti a sequestrare un ingente quantitativo di hashish, cocaina, un bilancino di precisione, la somma di 2mila euro, una pistola con silenziatore, completa di 12 cartucce.

L’operazione nasce da un controllo degli agenti della Polizia Stradale dopo la barriera autostradale di Napoli Nord. L'uomo infatti, era alla guida di un’auto e, al controllo di Polizia, si è mostrato molto agitato tanto che i poliziotti hanno richiesto l’aiuto di “Pocho” un Jack Russel antidroga della sezione Cinofili. Il fiuto di Pocho ha subito individuato un panetto di hashish, che l’uomo nascondeva nei boxer indossati.

È stato quindi necessario l’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia S. Giovanni Barra, quartiere di provenienza del 30enne per dare il via alla perquisizione domiciliare. Qui gli agenti hannotrovato e sequestrato altri 18 panetti di hashish, cocaina per confezionare almeno 160 dosi, un bilancino di precisione oltre alla somma di denaro, suddivisa in banconote da 50 euro.

Il ragazzo di Barra, inoltre, aveva in tasca un mazzo di chiavi, due delle quali aprivano due box-garage. In uno dei due box, gli agenti hanno trovato uno scooter Honda Sh 300, che aveva il blocchetto di accensione forzato e nel vano sottosella, c'era una pistola Sigsauer modello P226, calibro 9x19, completa di caricatore bifilare, contenente 12 cartucce stesso calibro, del tipo Luger, corredata da un silenziatore, oltre a due cartucce calibro 223 Rem.

I poliziotti hanno accertato che lo scooter risultava rubato nel Comune di Portici, nel dicembre scorso. L’autovettura sulla quale viaggiava il 30enne è stata sequestrata e lui è stato arrestato e condotto in carcere per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione di arma da guerra alterata e clandestina insieme alle munizioni.