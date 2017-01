Barman cerca lavoro, ma viene rifiutato: li incendia per vendetta

Per vendetta per non essere stato assunto come barman, ha appiccato il fuoco a tre bar e minacciato, anche attraverso i social network, alcuni titolari di esercizi pubblici. L'uomo, un 45enne di Castellammare di Stabia con diversi precedenti penali e sorvegliato speciale sottoposto all'obbligo di soggiorno, è stato bloccato dalla polizia all'interno della Stazione Napoli Centrale. Nei suoi confronti, la procura di Torre Annunziata aveva emesso un provvedimento di fermo per i reati di incendio, rapina, estorsione e minaccia aggravata.

Tutto ha inizio nella notte tra il 25 e il 26 gennaio scorsi quando è stato appiccato il fuoco in tre locali di Castellammare. In un'occasione l'uomo, dopo essersi introdotto con un secchio in uno degli esercizi pubblici, aveva riversato sul bancone materiale infiammabile dandogli fuoco, provocando ingenti danni al locale e mettendo a repentaglio la vita delle persone che erano nel bar. La mattina successiva anche altri due titolari di negozi simili venivano minacciati, sia telefonicamente sia con messaggi pubblicati sui social network, nei quali venivano indicati come bersaglio di analoghi episodi incendiari.

Il movente del piromane è da ricercare nello stato di frustrazione in cui il 45enne versava a causa dei molti dinieghi ricevuti nel tempo da vari titolari di bar a cui aveva chiesto lavoro come barman. In questo stesso ambito è da inserire anche una rapina da lui consumata qualche giorno prima, ancora una volta ai danni di un bar.