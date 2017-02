Bare abbandonate nel cimitero di Poggioreale: "È un'offesa"

“Due bare dalle quali sono stati tolti i corpi dopo le riesumazioni, seppur coperte da un telone, sono in bella vista nel cimitero di Poggioreale con gravi rischi per la salubrità del luogo oltre a rappresentare una scena non certo bella da vedere per quanti affollano il cimitero”. A denunciarlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Seconda Municipalità, Salvatore Iodice.

"Le bare sono lì da almeno due giorni visto che sono piene di acqua per la pioggia caduta sabato e rappresentano un’offesa verso i morti. Possibile che nessuno si sia preoccupato di togliere quelle due bare dai viali del cimitero di Poggioreale?” si chiedono Borrelli e Iodice aggiungendo: “Chiederemo ai responsabili del cimitero di accertare le motivazioni per cui sono state lasciate lì per tanto tempo e soprattutto chiediamo che gli eventuali responsabili siano puniti”.