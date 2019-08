Barche abbandonate in spiaggia da tempo: le operazione di rimozione

Sono state rimosse tre barche abbandonate da tempo dalla spiaggia libera del Poggio a Bacoli. A darne l'annuncio il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione.

"Stiamo rimuovendo tre barche abbandonate, da tempo, lungo l’incantevole spiaggia libera del Poggio. Erano non solo fonte di degrado, ma anche di pericolo per famiglie e giovani. Voglio ringraziare la Guardia Costiera di Baia, nonché i privati volontari che hanno messo a disposizione uomini e mezzi. Ed un plauso speciale ai tanti bagnanti che, spontaneamente, per amore della nostra città, hanno voluto dare una mano. È una sinergia bellissima: popolo ed istituzioni. Un passo alla volta, tutti insieme, per Bacoli", spiega il sindaco di Bacoli.