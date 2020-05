Barca alla deriva con mare forza 8: a bordo non c'era nessuno

Intervento della Capitaneria di Porto per una imbarcazione da diporto, senza passeggeri, alla deriva nelle acque tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, nel tardo pomeriggio. Un elicottero della Guardia di Finanza, alle 17, ha notato il natante e ne ha segnalato la posizione alla Capitaneria. Il mare era molto agitato (forza 8).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli uomini della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia guidati dal Comandante, Ivan Savarese, hanno perlustrato la zona per accertarsi che non vi fossero persone cadute in mare. Non sono stati trovati naufraghi. Le chiavi di accensione del motore erano a bordo dell'imbarcazione, che è stata riportata in porto. Sono in corso accertamenti. L'ipotesi è che le cime del natante da diporto, non iscritto nei registri delle Autorità Marittime e di cui non si conosce il porto di ormeggio, siano state tagliate per motivi sconosciuti.