Yacht in fiamme, salvate cinque persone: l'imbarcazione affonda nel porto

Un vasto incendio è divampato su uno yacht, lungo 28 metri e di bandiera inglese, sul quale erano a bordo cinque persone, salvate dagli uomini della guardia costiera di Castellammare, coordinati dal comandante Guglielmo Cassone.

L'imbarcazione era ormeggiata in un porto turistico limitrofo al porto di Castellammare di Stabia. L'incendio si sarebbe sviluppato in un locale dell'imbarcazione, per poi propagarsi nei locali adiacenti. A bordo c'erano quattro milanesi residenti in Svizzera e un marinaio di bordo di Vietri sul Mare. L'imbarcazione, durante le operazioni di spegnimento delle fiamme, è affondata a circa 3 miglia dal porto di Castellammare su un fondale di 60 metri.

La Capitaneria ha aperto un'inchiesta.