Paura per una famiglia, la loro barca affonda: salvati dalla Guardia costiera

Paura nel golfo di Napoli per un'imbarcazione in difficoltà nei pressi di Punta Campanella. Le operazioni di soccorso sono per fortuna andate a buon fine.

È stata la Guardia costiera di Capri a soccorrere la famiglia di cinque persone che si trovava a bordo dell'imbarcazione.

La motovedetta Sar (Search And Rescue) ha raggiunto l'unità, che stava ormai affondando, e ha tratto in salvo le persone per poi condurle al vicino porto di Sorrento.

A segnalarlo, su Twitter, la stessa Guardia costiera.