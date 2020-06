Castellammare, paura per una famiglia sulla barca in avaria

Alle ore 18:10 di oggi la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Napoli ha gestito una operazione di soccorso in favore di un'imbarcazione di 12 metri. A bordo c'erano 4 persone, due adulti e due bambini. L'imbarcazione, salpata dal porto di Castellammare di Stabia, era in preda a un'avaria a uno dei due motori. Sul posto interveniva la motovedetta della Capitaneria di Porto, che prestava assistenza ai diportisti in difficoltà.

Un intervento provvidenziale perché, poco dopo, anche il secondo motore andava in avaria. La famiglia era in buone condizioni ma visibilmente agitata. L'imbarcazione veniva condotta da un rimorchio in porto. Alle 20:45 la famiglia era nel porto di Napoli, in salvo. La Guardia Costiera ricorda che è possibile, in caso di difficoltà, contattare il Canale Marina VHF FM 16 o il Numero Blu gratuito 1530.