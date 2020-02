Barca affondata, relitto sul Lungomare: "Inquina e danneggia l'immagine di Napoli"

La barca affondata nei pressi del Lungomare di via Caracciolo, la cui rimozione era stata chiesta a gran voce tempo fa, è ancora lì.

Tornano a parlarne Francesco Borrelli dei Verdi e Gianni Simioli, speaker della Radiazza, ai quali si deve la prima segnalazione. "A tre mesi di distanza dalla nostra denuncia - dichiarano - il relitto della barca affondata in seguito a un'ondata di maltempo a pochi metri dalla passeggiata di via Caracciolo è ancora lì a far bella mostra di sé. Intanto giungono nuove segnalazioni di cittadini indignati".

"È scandaloso che a distanza di così tanto tempo nessuno abbia ancora preso l'iniziativa per riportarla a terra e, nel frattempo, il progressivo deterioramento continua a produrre danni e inquinamento oltre a costituire un pericolo in mare. Bisogna immediatamente superare tutte le pastoie burocratiche e risolvere il problema al più presto, rintracciando il proprietario e obbligandolo ad attivarsi. Oppure attivarsi in autonomia e obbligandolo a pagare le spese che, a questo punto, riguardano anche il danno d'immagine che sta arrecando alla città".