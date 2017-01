Barca finisce sugli scogli e affonda: due persone ferite

Erano a bordo di un gozzo che è affondato, per cause ancora in corso di accertamento, nello specchio d'acqua antistante la scogliera di San Giovanni a Teduccio.

In due sono stati salvati dagli uomini della Guardia Costiera di Napoli e dal personale dei vigili del fuoco, intervenuto sul posto con un elicottero. Una delle due persone, ferita in maniera più seria, è stata soccorsa e portata all'ospedale Cardarelli; la seconda è stata invece visitata al Loreto Mare per contusioni ed escorazioni.

Dalle prime verifiche della Capitaneria di Porto, la barca sarebbe stata spinta all'improvviso da una violenta mareggiata contro la scogliera.