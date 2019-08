L'estate delle barche che affondano: nuovo salvataggio a Capri

L'ennesimo caso di un'imbarcazione colata a picco nei pressi di Capri si è verificato nella serata di ieri. A lanciare il mayday sono stati quattro ragazzi che erano a bordo di una barca in avaria tra Capri e Positano, vicino all'isola dei Galli.

La Capitaneria di Porto di Capri immediatamente ha fatto partire una motovedetta per portare soccorso, mentre un'altra partiva da Amalfi.

Nel frattempo i primi soccorsi erano stati portati da alcuni diportisti accortisi delle difficolta dell'imbarcazione, lunga sei metri, i quali avevano portato a bordo gli occupanti.

L'arrivo delle motovedette ha messo in sicurezza i naufraghi, due uomini e due donne di Caserta, in buone condizioni ma in forte stato di choc. Avevano noleggiato il mezzo ad Amalfi per trascorrere una giornata in mare a Capri, col guasto verificatosi nel corso del viaggi di ritorno.