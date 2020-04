Continua a tagliare i capelli a saracinesca abbassata nonostante l'ordinanza: sanzionato barbiere

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per il rispetto delle norme anti contagio. I carabinieri della stazione di Monterusciello hanno sanzionato 3 persone per violazioni ai decreti governativi in materia di contenimento del contagio da Covid-19. I militari si sono insospettiti quando hanno notato un uomo in attesa davanti alla saracinesca abbassata di una barberia. All’interno c'erano il titolare - un 52enne di Fuorigrotta - e un cliente già accomodato su una poltrona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.