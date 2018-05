Il mistero di Barbara a “Chi l'ha visto?”

Torna di attualità la vicenda di Barbara Agnieszka Wojciechowska, la 42enne polacca che viveva a Ponticelli con il compagno e tre figli e scomparsa a Napoli dal 2015. A riaccendere i riflettori sul mistero è stata la trasmissione “Chi l'ha visto?” che ha mandato in onda un filmato riguardante il suo ultimo avvistamento a Napoli. Lunedì 14 dicembre 2015 la donna è uscita di casa alle 8 del mattino e l'ultimo video che la riguarda è stato girato in una tabaccheria di via Angelo Camillo De Meis.

A poca distanza c'era la fermata della linea autobus 116 ed è probabile che abbia comprato un biglietto per l'autobus. Da quel momento si sono perse le sue tracce e non si è mai avuta idea di dove sia andata. Con sé aveva solo la patente e pochi contanti. Lo stipendio appena riscosso era in casa così come tutti gli effetti personali. A tre anni di distanza le indagini non hanno ancora trovato una soluzione al caso.