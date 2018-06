Esplosione via Toledo, danni enormi: distrutto deposito di merce

Il secondo episodio in pochi mesi. Lo sorso autunno fu un bar a via Pessina a saltare in aria. Oggi, un altro in via Toledo. Da quanto emerge dela indagini a unire i due casi potrebbe essere la medesima proprietà. La luce del giorno affida un aspetto ancora più tetro al bar di via Toledo, fatto esplodere con una bomba carta artigianale ieri sera. Silenzio per tutti. Gli inquirenti hanno diffidato i commercianti della zona a rilasciare dichiarazioni in queste ore. Indagini in corso per stabilire il movente dell'atto intimidatorio.

L'ordigno esploso alle 22 di ieri sera ha distrutto ogni cosa. Guardando all'interno non è rimasto nulla che possa ricondurre a un bar. L'odore di bruciato è ancora abbastanza forte da infiammare la gola di chi si avvicina. Le fiamme sono arivate anche al primo piano dello stabile. Non c'erano persone, fortunatamente, ma è andato distrutto il deposito di scarpe di un negozio adiacente.

Da fonti vicine agli investigatori, si apprende che i proprietari del bar sarebbero gli stessi di quello incendiato a novembre in via Pessina con le stesse modalità. Di loro non si hanno molte informazioni. Ciò che è certo è che si sono mai inseriti nella rete di commercianti che compongono il Centro commerciale all'aperto Toledo.

Pochi giorni dopo l'esplosione di via Pessina, i titolari chiusero anche il bar di via Toledo. Ed è rimasto chiuso fino all'esplosione di ieri sera. Dalle indagini trapela che il locale sarebbe stato lasciato tra qualche giorno, a seguito di una causa in tribunale persa.

Se dietro alle esplosioni c'è la criminalità organizzata lo stabilirà il lavoro della magistratura. Ciò che è certo è che il modus operandi degli attentatori è molto simile a quello della camorra. I clan tornano a farsi sentire anche nel salotto buono di Napoli.