Alcolici ad un minore: bar a Chiaia chiuso per 7 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per 7 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in vicoletto Belledonne a Chiaia.

Lo scorso febbraio sono state somministrate bevande alcoliche ad un sedicenne al quale non è stato richiesto il documento d’identità, nonostante fosse evidente la sua minore età.

In quella circostanza i poliziotti hanno denunciato il titolare del locale e la barista, che è stata anche sanzionata amministrativamente per non aver richiesto il documento d'identità al minore.

Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.