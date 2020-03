Autogrill con bagno esterno continuano a tenere ancora attivo il bar

Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per quanto concerne le misure di contenimento di Covid-19, era stato molto chiaro: “I bar in Campania devono essere chiusi, si vendono i tabacchi. Abbiamo situazioni per cui, sulle autostrade, ci sono gli autogrill, i motel, che hanno distribuzione di carburanti e anche il bar. I bar devono essere chiusi ma devono essere garantiti i servizi igienici. Si può fare un’eccezione solo se i servizi igienici sono dentro l’attività commerciale. Quindi: va garantita la fornitura di carburante e l’apertura dei servizi igienici. Se i servizi igienici sono lontani (fuori dal bar), possono funzionare da soli e il bar va chiuso”. Limpido come il sole ma, a quanto pare, non sempre sembra rispettato tale divieto.

Ci giungono infatti numerose segnalazioni di Autogrill con bagno esterno che continuano a tenere ancora attivo il bar nel napoletano.