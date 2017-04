Al via i bandi di “Restart Scampia”: idee per il dopo Vele

Due bandi per rilanciare la zona delle Vele di Scampia dopo il loro abbattimento. Un totale di 26 milioni di euro che verranno impiegati per la realizzazione del progetto “Restart Scampia” che prevede l'abbattimento di tre delle quattro vele con la riqualificazione dell'ultima e il suo utilizzo a fini sociali. Dopo l'assegnazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il comune ha messo in campo due bandi per la presentazione di progetti di riqualificazione. Il primo verrà pubblicato domani e prevede il termine di 22 giorni per la presentazione delle proposte e 50 per la presentazione del progetto esecutivo. Questo primo bando si riferisce in particolare all'abbattimento delle Vele e alla rifunzionalizzazione della quarta.

L'altro, che verrà aperto nei prossimi giorni, avrà il compito di ridefinire l'area e la sua riqualificazione. Sono di fatto i primi due passi per la riqualificazione dell'area che partirà in estate nei programmi del comune di Napoli. Dall'amministrazione, ad esprimere la propria soddisfazione è stato l'assessore Carmine Piscopo che ha definito i bandi lo strumento concreto per «affrontare incisivamente il tema delle cosiddette “periferie” allo scopo di realizzare, con atti concreti, nuove centralità supportate dalla realizzazione di servizi urbani integrati di mobilità, incisivi servizi di assistenza sociale, formazione scolastica, sicurezza, iniziative educative, culturali e sportive».