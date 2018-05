Banda di rapinatori in trasferta: 10 arresti

Ormai si erano specializzati nello svaligiare banche di Parma. Il 31 ottobre scorso avevano messo a segno un colpo milionario ed adesso ne stavano progettando un altro sempre in città. Una banda di 10 persone, tutte provenienti dalla provincia di Napoli, sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Parma su richiesta del procuratore Lucia Russo e del sostituto Fabrizio Pensa e su ordine del Gip del tribunale locale. Provenienti da Giugliano, Villaricca e Mugnano, i rapinatori avevano messo a segno un colpo ed adesso stavano puntando un altro istituto bancario in via Cavour.

Avevano già scavato il tunnel che li avrebbe condotti dalla loro abitazione fino al caveau della banca. A quattro metri di profondità avevano scavato il loro passaggio che li portava verso le fognature cittadine e, dopo 30 minuti di cammino ed un cunicolo di 11 metri, verso le camere di sicurezza della banca. Pochi giorni fa, però, qualcosa è andato storto visto che è crollato un pezzo di strada che ha svelato il percorso.

Così la strada che doveva portare alla banca ha portato direttamente alla loro abitazione dove sono stati sequestrati pistole a salve prive del tappo rosso, maschere per il travisamento, mascherine protettive, tute da lavoro, piedi di porco, percussori, mazzette e scalpelli da muratori, ricetrasmittenti e telefoni cellulari. Il gruppo non è riuscito a rendersi conto che il loro piano era saltato perché erano tornati in provincia di Napoli per poi ritornare in Emilia e mettere a segno il colpo. Tutto è saltato quando si sono accorti che invece ad attenderli c'erano i carabinieri ed il carcere.