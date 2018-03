Rapinatori in trasferta: arrestati tre napoletani a Parma

Almeno quattro colpi messi a segno. Due in provincia di Parma, uno in provincia di Mantova ed uno in quella di Foggia. Tutti con lo stesso modus operandi: vestiti da operatori della Croce Rossa sequestravano i dipendenti delle banche. Arrestata a Parma dai carabinieri del nucleo investigativo una banda composta da tre napoletani. I militari hanno stretto le manette ai polsi di due 50enni ed un 40enne, tutti provenienti da Napoli su ordinanza del Gip del tribunale di Parma, Mattia Fiorentini. Le accuse sono di rapina aggravata e sequestro di persona.

Le indagini sono iniziate dopo il colpo del 22 settembre 2017 a Colorno. Le rapine venivano messe a segno tutte nelle stesso modo: entravano in banca vestiti da operatori della Croce Rossa e poi sequestravano i presenti prima di scappare via con il bottino. Fondamentale per l'individuazione degli autori la scoperta dell'auto che utilizzavano, una Hyundai nera. Al momento dell'arresto sul navigatore era impostato l'indirizzo di una banca. Tutti e tre sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.

