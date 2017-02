Da Napoli a Milano per rubare Rolex: arrestati due rapinatori | VIDEO

Il blitz finale è avvenuto in una stazione di servizio a Rivolta D'Adda, in provincia di Cremona. Tre agenti della Squadra Mobile di Milano, con le pistole in mano, li hanno bloccati in auto, mentre facevano il pieno. Erano convinti di aver seminato i poliziotti che per cinquanta chilometri, dalla Barriera autostradale di Melegnano, li avevano inseguiti.

In manette - come riporta MilanoToday - sono finiti due rapinatori, di 35 e 23 anni, che da Napoli si spostavano a Milano per rubare orologi di lusso.