Anacapri, giovani criminali crescono: distruggono un distributore e incendiano uno scooter

Un 18enne e tre minori nella notte del 13 gennaio, ad Anacapri, danneggiarono un distributore automatico e incendiano parti di uno scooter. Identificati dai Carabinieri, questa mattina sono stati denunciati per danneggiamento aggravato in concorso. Con il diciottenne agirono due 16enni e un 15enne. I militari dell'arma li hanno identificati grazie alle telecamere comunali. Il 13 gennaio, alle 21:00 circa, i quattro riuscirono quasi a ribaltare un distributore automatico di bevande collocato nelle pertinenze esterne del comune di Anacapri. I giovanissimi forzarono il lucchetto portando via bevande e merendine.



A mezzanotte, poi, hanno raggiunto il parcheggio comunale interrato di piazza della Pace e, con un accendino, hanno dato in parte fuoco a uno scooter. Sono tornati, infine, il 17 gennaio, sul luogo del primo danneggiamento e hanno di nuovo vandalizzato lo stesso distributore, nel frattempo riparato, infrangendone il vetro e provando a forzarlo.