A Napoli arriva la 'banda della zoccola': lanciano un topo nell'abitacolo dell'auto da rubare

Un nuovo metodo, raccapricciante, per rubare automobili facendo scappare il proprietario mentre è alla guida. L'hanno già soprannominata la 'banda della zoccola', finora due rapine compiute con le stesse modalità tra San Giovanni e Barra. Due persone avvicinano l'auto nel mirino, nel traffico, fingendo un tamponamento. Basta anche che il finestrino sia abbassato per dieci centimetri: uno dei malviventi getta nell'abitacolo un sacchetto con un topo imprigionato dentro. Il ratto si dimena, e l'automobilista va nel panico, abbandonando la vettura, quasi sempre con le chiavi e accesa.



A quel punto è un gioco da ragazzi per i componenti della 'banda della zoccola'. Sulle rapine indaga la Polizia giudiziaria. A riportare la notizia è il giornale Stylo24.it nell'articolo di Giancarlo Tommasone.