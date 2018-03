Giugliano, banda della spaccata in azione in una pasticceria

Banda della spaccata in azione nella Pasticceria Barona in via Santa Caterina da Siena, una zona di Giugliano martoriata dai danni del maltempo.

“Altro negozio scassinato. A via Santa Caterina da Siena, proprio dove la strada è sprofondata. I negozianti già sono in difficoltà per le loro attività a causa della fogna e delle costruzioni adiacenti che hanno creato danni incredibili. La strada quindi rimane isolata, e i balordi ne approfittano. Tutto molto triste, solidarietà ai ragazzi che con tanti sacrifici tengono duro”, ha affermato il consigliere d’opposizione Nicola Palma del Movimento 5 Stelle, durante un suo sfogo. I malviventi hanno agito questa notte, hanno divelto la serranda dell’attività commerciale razzolando tutto ciò che vi hanno trovato, soprattutto Uova di Pasqua e cioccolato.