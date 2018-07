Banda del buco in azione a Giugliano, il colpo fallisce: scatta l'allarme

Malviventi in azione in un istituto bancario di Giugliano in Campania in via Palumbo. La banda del buco è riuscita ad arrivare a pochi passi dalla banca, ma non appena è stato avvertito l'allarme di sicurezza, ha preferito darsi alla fuga.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che stanno ispezionando le fogne per cercare prove che possano ricondurli ai rapinatori.