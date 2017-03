Dal 'basso' alla rete fognaria: scoperta base operativa di una 'banda del buco'

Nella tarda mattinata di oggi, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale durante i controlli straordinari del territorio nel quartiere Sanità hanno scoperto in Via Stella, angolo Vico gradini San Nicandro, una delle base operativa di una delle cosiddette 'bande del buco'.

I poliziotti, all’interno del basso, chiuso da una grossa porta in ferro, hanno scoperto l’ingresso, un grosso foro, utilizzato per accedere alla rete fognaria cittadina. In una delle prime stanze, i delinquenti avevano allestito un vero e proprio spogliatoio con sedie e teli alle pareti dove lasciavano gli indumenti puliti ed indossavano quelli per effettuare i lavori di scavo.

Gli agenti hanno rinvenuto stivali, tute, guanti, pali di ferro, sonde ed arnesi adatti agli scavi e per effettuare i furti o le rapine.