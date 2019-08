Sgominata la 'banda dei calzini': terrorizzavano i clienti degli autogrill

Costringevano le vittime a comprare a prezzi esorbitanti calzini di bassissima qualità - peraltro rubati - aggredendo chi rifiutava. Dodici cittadini campani sono finiti in manette, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione, riciclaggio, lesioni, danneggiamento - con l'aggravante di essere tutti sottoposti a misure di prevenzione. La banda (composta da almeno 32 persone, compostasi nel 2013), ha terrorizzato negli anni decine di persone nelle aree di sosta San Zenone, Somaglia e Fiorenzuola - in provincia di Piacenza.

La Polizia Stradale di Lodi e Guardamiglio ha sgominato il sodalizio criminale al termine di lunghe indagini: è stato scoperto un clima di paura che portava le vittime all'omertà per paura di ritorsioni. I soggetti in questione individuavano le vittime, proponevano calzini a prezzi spropositati (anche 20 euro a paio) e, in caso di rifiuto, minacciavano: "Ti facciamo trovare un regalino sulla macchina" oppure "Siamo di Scampia, lo sai cosa si fa a Scampia?". In alcuni casi le vittime sono state accerchiate, spinte e picchiate. I malviventi avevano anche minacciato i dipendenti di un autogrill perché - consapevole delle loro attività illecite e dopo aver denunciato - si rifiutava di cambiare le monete, provento delle compravendite illegali.

Secondo gli inquirenti queste persone riuscivano a guadagnare anche centinaia di euro spaventando a morte i clienti. Il denaro estorto veniva caricato poi su una carta ricaricabile del fratello di un noto camorrista, estraneo alla vicenda.