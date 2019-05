Banda del buco in azione: nel mirino una pizzeria ed un centro scommesse

L'idea era quella di fare irruzione nell'esercizio commerciale più accessibile, una scuola di danza, per poi scavare verso quelli adiacenti per derubarli: una pizzeria ed un centro scommesse.

Una "banda del buco" è entrata in azione la scorsa notte a Marano, in via Cupa del Cane. I malviventi hanno sfondato il muro della scuola di danza e iniziato a scavare, ma senza il successo sperato. Le pareti divisorie si sono evidentemente rivelate troppo spesse, e non hanno avuto il tempo di raggiungere il loro obiettivo.

La fuga, peraltro, è stata precipitosa. Secondo le prime informazioni raccolte la banda avrebbe anche lasciato dei blocchi di cemento – probabilmente materiale di risulta dal loro tentativo di forare le mura – sul luogo del raid. Sulla vicenda indaga la polizia.