Banda del buco nel cuore di Napoli, sventato colpo ad una tabaccheria e sala slot

Nulla da fare per una banda del buco, che era pronta ada agire in piazza Sette Settembre forse già in questo weekend. La polizia del commissariato Dante ha infatti scoperto degli scavi nelle condotte fognarie, con gli attrezzi nascosti nei dotti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'obiettivo dei malviventi era la sala slot di una tabaccheria sovrastrante. Sarebbero entrati scavanto anche nel sottosuolo di un negozio d'abiti per bambini accanto.

Le operazioni di agenti e tecnici comunali risalgono a ieri, e sono durate oltre un'ora. È stata una denuncia del proprietario della tabaccheria a spingere ai controlli: l'uomo da giorni sentiva rumori sospetti nei pressi della sua attività.

È il secondo colpo del tutto simile sventato dalla polizia nell'arco di due settimane, dopo il "buco" scoperto in via Conte Di Ruvo lo scorso 8 febbraio. A riportare la notizia è il Mattino.