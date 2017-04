Quasi 5000 euro falsi nascosti in un giornale: 29enne arrestato

A Villaricca, i Carabinieri dell'aliquota Operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato per falsificazione di monete e per spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate un 29enne residente a Giugliano, già noto alle forze dell'Ordine.

Il giovane, ora ai domiciliari, è stato bloccato sul corso Europa, subito dopo aver ricevuto un pacco rivestito di carta di giornale. All'interno dell'involucro sono state rinvenute e sequestrate 99 banconote false da 50 euro.