Banconote contraffatte: arresti a Torre Annunziata

Un'indagine partita nel 2012 con tredici persone coinvolte. Un'associazione a delinquere finalizzata alla produzione e alla commercializzazione di banconote false è stata scoperta a Torre Annunziata questa mattina dai militari della Guardia di finanza. Il blitz ha permesso di trovare due stamperie clandestine di banconote a Torre Annunziata con all'interno 13 persone a lavoro. Una terza è stata trovata in Romania. Il blitz è stato messo a segno dai finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria di Napoli insieme ai colleghi di Roma.

Le misure cautelari sono stati disposte su richiesta della Dda che sta conducendo una più indagine all'interno della quale è stato scoperto il traffico di denaro su tutto il denaro contraffatto. I militari hanno sequestrato soldi falsi per un totale di 28 milioni di euro con tagli da 10, 20 e 50 euro. Delle 13 persone fermate, otto sono state ristrette agli arresti domiciliari, a tre è stato imposto l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria e a due il divieto di dimora. Le stamperie sono state realizzate all'interno di locali intestati a prestanome senza precedenti penali modificati apposta. L'organizzazione si stava allargando all'estero, in Romania in particolare, attraverso alcuni campani trasferitisi lì.