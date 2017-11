Ventotto milioni di euro falsi: smantellata multinazionale della contraffazione

Da Napoli a Bucarest e ritorno per stampare 28 milioni di euro falsi. Operava in Italia e in Europa il sodalizio criminale di matrice partenopea che è stato smantellato dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli e dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma. Tredici le ordinanze di custodia cautelare per quella che si è rivelata una multinazionale delle banconote contraffatte.