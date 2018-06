Alimentari pagati con banconote false: 34enne denunciato

Aveva pagato con due banconote false da 50 euro, due diversi acquisti in un minimarket ed in una pasticceria. Denunciato un 34enne di Sant’Antonio Abate per detenzione ai fini della spendita di banconote false. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri della stazione locale dopo essere stati avvisati dai commercianti truffati.

Il 34enne era entrato nei due negozi acquistando in uno una piadina ed una bibita ed in un altro quattro paste. I due commercianti si sono resi conto di essere stati pagati con banconote false ed hanno avvertito i carabinieri. Controllando le telecamere di sorveglianza hanno rintracciato l'uomo fermato a Nocera Inferiore dai colleghi. Alla vista dei carabinieri il 34enne ha consegnato altre due banconote false in suo possesso.