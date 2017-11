Circum: viaggiatore chiama i carabinieri per pagare con il bancomat

Voleva pagare con il bancomat il biglietto per la corsa in Circumvesuviana ma nella stazione di Torre Annunziata non gli era possibile. Così ha chiamato i carabinieri per reclamare un proprio diritto ma nemmeno i militari hanno potuto fare nulla. A denunciarlo è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli con un comunicato in cui ha chiesto a tutte le aziende di trasporto locali di adeguarsi e permettere ai viaggiatori di pagare con il bancomat come nelle principali città europee.

«Nell’azione di risanamento e rilancio di Eav, Anm e Ctp e delle altre aziende di trasporto pubblico, a cominciare da Trenitalia, bisognerà tener conto anche di questa esigenza degli utenti perché non prevedere il pagamento con bancomat e carte di credito in tutte le biglietterie è anche un pessimo biglietto da visita con i turisti visto che, all’estero, i pagamenti con bancomat e carte di credito sono molto più diffusi di quanto lo siano in Italia».