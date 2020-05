Crisi lockdown, lunghe file al banco dei pegni

L'epidemia da Coronavirus oltre a causare danni alla salute, sta generando pesanti problemi economici in tutta Italia. A Napoli dopo le file alla mensa dei poveri, segnalate nei giorni scorsi, anche i banchi dei pegni sono presi d'assalto in molte zone della città. E' la carenza di liquidità a far paura e le prospettive di un futuro poco rassicurante come testimoniato anche dalle risposte che ci sono arrivate dal sondaggio Demopolis-Citynews sulla fase 2 e sull'emergenza Covid-19.

Nel dettaglio si sono registrate lunghe file in particolare al banco dei pegno di via San Giacomo, già dall'apertura, alle 9.00 del mattino.