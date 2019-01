Orrore a Cardito, il sindaco commosso: "Non si può morire così"

"Sono sconvolto, non si può morire così". Ha la voce rotta e le lacrime agli occhi Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito, poco dopo aver lasciato l'abitazione di via Marconi 70 in cui, nel pomeriggio di oggi, la polizia ha trovato un bambino di 7 anni morto e la sorella di 8 in gravi condizioni.

Orrore a Cardito: bimbo muore in un appartamento, sorella massacrata

"Queste cose le vedi in tv, ma quando capitano sulla tua pelle non riesci a capacitartene", ha aggiunto ancora il sindaco. La famiglia - lei 30 anni del posto con tre figli nati da una precedente relazione, lui 24 italiano di origini tunisine - non era seguita dai servizi sociali perché, come sottolineato da Cirillo, "fino a questo momento non c'erano stati mai problemi".

Il sindaco di Cardito ha inoltre detto di conoscere la famiglia dell'uomo, da tempo residente a Cardito. "La mamma dei bimbi non la conoscevo perché veniva da un altro paese della zona - ha concluso - Ora lasciamo lavorare gli inquirenti, ma provo tanto dolore per quanto accaduto".