"Mio figlio Salvatore è sparito con la madre": l'appello del padre

Salvatore ha due anni e, secondo il padre Gennaro Palumbo, sarebbe stato portato via da Volla, dalla madre ucraina la mattina dello scorso 29 gennaio. I legali dell'uomo, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, hanno presentato una denuncia per sequestro di persona alla Procura di Nola.

Salvatore potrebbe essere già all'estero. "Lo deduciamo dal fatto che proprio il giorno della scomparsa con il bimbo, è partito da piazza Garibaldi, a Napoli, un pullman diretto in Ucraina. Il padre è distrutto non mangia ed è disperato. Tutto è successo all'improvviso - ha spiegato Angelo Pisani - lasciando nello sconforto più profondo Gennaro che ora non si dà pace".