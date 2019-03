Bambino non riesce a respirare: salvato in strada dai poliziotti

I poliziotti del Commissariato Vicaria Mercato, nella serata di domenica, in transito per via Cesare Rossaroll, sono stati fermati da una donna extracomunitaria che, in preda al panico, chiedeva aiuto.

In braccio aveva un bambino di due anni che non riusciva a respirare e stava diventando cianotico. I poliziotti hanno subito praticato manovre di rianimazione, estraendo la lingua del bambino, che impediva il passaggio dell’ossigeno, e dandogli leggere scosse al petto, fino a far riprendere autonomamente il respiro al bambino.

Accertato che il bimbo era tornato a respirare, i poliziotti lo hanno indirizzato immediatamente per i controlli necessari al Pronto Soccorso del più vicino nosocomio pediatrico, per affidarlo alle cure dei sanitari.